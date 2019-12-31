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Doktora öğrencisine istihdam desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattıklarını, çağrıya Ocak'ta çıkacaklarını söyledi. Sanayi Doktora Programı'na değinen Varank, "120 farklı işbirliği projesini destekleyeceğiz. Doktora öğrencilerine mezun olduktan sonra da 3 yıl boyunca istihdam desteği sağlayacağız" dedi.

Doktora öğrencisine istihdam desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattıklarını, çağrıya Ocak'ta çıkacaklarını söyledi. Sanayi Doktora Programı'na değinen Varank, "120 farklı işbirliği projesini destekleyeceğiz. Doktora öğrencilerine mezun olduktan sonra da 3 yıl boyunca istihdam desteği sağlayacağız" dedi.

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