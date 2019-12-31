Bugünkü
Takvim

Banka ücretleri tek tıkla görülecek

Bankacılık müşterilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankalar Birliği bünyesinde internet sitesi hazırlandı. www.bankacilikurunvehizmetucretleri. org.tr adresinden, her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.

Banka ücretleri tek tıkla görülecek
Bankacılık müşterilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankalar Birliği bünyesinde internet sitesi hazırlandı. www.bankacilikurunvehizmetucretleri. org.tr adresinden, her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBanka ücretleri tek tıkla görülecek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri