Banka ücretleri tek tıkla görülecek Bankacılık müşterilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankalar Birliği bünyesinde internet sitesi hazırlandı. www.bankacilikurunvehizmetucretleri. org.tr adresinden, her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.

Bankacılık müşterilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankalar Birliği bünyesinde internet sitesi hazırlandı. www.bankacilikurunvehizmetucretleri. org.tr adresinden, her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilecek. TÜM MANŞETLER