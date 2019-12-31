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4 masalı dükkandan 7 bin çalışanlı işletmeye

'nın İznik ilçesinde 23 yıl önce 150 metrekarede 4 masalı bir köfteci dükkanı açıp işe başlayan ve zamanla işlerini büyüten , 7 bin kişi istihdam eden restoran zincirinin sahibi oldu.

4 masalı dükkandan 7 bin çalışanlı işletmeye
Bursa'nın İznik ilçesinde 23 yıl önce 150 metrekarede 4 masalı bir köfteci dükkanı açıp işe başlayan ve zamanla işlerini büyüten Yusuf Akkaş, 7 bin kişi istihdam eden restoran zincirinin sahibi oldu. 18 ilde 98 şubeye ulaşan Akkaş, bu yılı 100 şube ile tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Akkaş, "Şu an 7 bin kişilik bir ekimiz var. 2020'de 10 bin kişilik bir aile olma ihtimalimiz ve 150 şubeye ulaşma hedefimiz var" dedi.

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