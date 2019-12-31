MPİ sayfası ile milyonlarca insanın merakla beklediği 31 Aralık Salı yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanmaya başladı. Bu bağlamda Milli Piyango İdaresi tarafından resmi açıklama yapıldı. Küçük ikramiyelere dair numaralar belli olmaya başladı. Milli Piyango büyük ikramiye (80 milyon, 8 milyon, 1 milyon ve amorti) saat 20:00'de başlayacak, 21:00'de sona erecek! Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

80 MİLYON KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

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