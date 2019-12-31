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  • 31.12.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 21:06

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Milli Piyango'nun resmi web sitesinde yılbaşı çekilişi sonuçları, bilet sorgulama sayfasında aktif olarak çalışırken, 2020 Milli Piyango saat kaçta başlayacak sorusu, kurum tarafından açıklandı! Merak edilen tüm sorular ve cevaplar haber içeriğinde yer alıyor. Bu arada Milli Piyango'nun geçen seneki talihlisinin kazandığı 70 milyon liralık büyük ikramiye zaman aşımına uğradı. MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devretti.

Milli Piyango sonuçları! 2020 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama

MPİ sayfası ile milyonlarca insanın merakla beklediği 31 Aralık Salı yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanmaya başladı. Bu bağlamda Milli Piyango İdaresi tarafından resmi açıklama yapıldı. Küçük ikramiyelere dair numaralar belli olmaya başladı. Milli Piyango büyük ikramiye (80 milyon, 8 milyon, 1 milyon ve amorti) saat 20:00'de başlayacak, 21:00'de sona erecek! Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

80 MİLYON KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

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