80 milyon TL nereye çıktı? Büyük ikramiye nereye çıktı? 2020 yılbaşı özel çekilişinin sonucu milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Büyük ikramiye hangi illere çıktı sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, büyük ikramiye nereye çıktı? 2019 yılbaşında yapılan çekilişte 70 milyon TL değerindeki büyük ikramiye tam bilete isabet etmiş ve biletin sahibi ortaya çıkmamıştı. Böylelikle 70 milyon TL hazineye devretmişti. Peki, 2020 yılbaşında büyük ikramiye nereye çıktı? İşte detaylar…

Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi illere, ilçelere çıktı?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa illerine çıktı.

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BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

1358490

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

9976216

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi En Çıkan Sayılar ve Şanslı İller

2020 Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2019 günü gerçekleşecek olan çekiliş için araştırma yapmaya başladı. Kimi için en çok çıkan numaralar kimi içinde şansı ile ünlü olan bayiler önem kazandı. Geçmiş dönemlerde en çok kazandıran Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Cüce Simon ya da Uzun Ömer gibi geçmişte pek çok kez kazandıran bayiler; 31 Aralık 2019'da yapılacak olan çekiliş için de büyük ilgi görmektedir. Şanslı kişileri bulacak olan çekiliş ödülü bu sene 80 Milyon olarak sahibini ya da sahiplerini beklemektedir.

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi En Çok Çıkan Numaralar Hangileridir?

MPİ Kızılay Binası çekiliş salonunda gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi; 31 Aralık 2019 Salı günü 20.00 – 21.00 saatlerinde yapılacaktır. Katılımın her sene arttığı bu çekilişte her numaranın şansı eşittir. Son dönemlerde yılbaşı için özel olarak yapılan bu çekiliş, 10 milyon numara üzerinden gerçekleştirilmektedir. 10 milyon numara arasında herhangi bir numara ile şansınız var ise çekilişin kazananı siz olabilirsiniz. 1234567 veya 0000000 gibi numaraların diğer numaralar ile çıkma olasılığı aynıdır. Yine de şansınızı artırmak için geçmiş dönemlerde çıkmış olan numaralardan ilham alabilirsiniz. Yıllar içinde en az çıkan rakamlar ise 0, 9 ve 3 oldu.

2 rakamı toplamda 10 kez çıktı.

1 rakamı toplamda 9 kez çıktı.

7 rakamı toplamda 8 kez çıktı.

4 rakamı toplamda 7 kez çıktı.

5 rakamı toplamda 7 kez çıktı.

6 rakamı ise toplamda 6 kez çıktı.

Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi En Şanslı İller Hangileridir?

Yıllardır süren Milli Piyango Yılbaşı 2020 Çekilişi için en çok kazanan il İstanbul'dur. 16 kez büyük ikramiye bu şehir sınırlarında çıkarken ikinci sırada Ankara yer almaktadır. Adana'ya 4 kez büyük ikramiye çıkarken İzmir'de ise bu sayı 3 olmaktadır. Son dönemlerde ise Antalya şanslı iller sıralamasına girmeyi başarmıştır. İstanbul'da özellikle Nimet Abla gişesi her sene yoğun bir ilgi görmektedir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen teselli ikramiyesi bu yıl 80 bin lira olarak belirlendi.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

2019 İKRAMİYESİNE NE OLDU?

Milli Piyango 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi aradan geçen bir yıl boyunca ortaya çıkmadı. Bu süre içinde çok sayıda dolandırıcı Milli Piyango İdaresi'ne telefon ederek şanslı biletin kendisinde olduğunu söyledi.

Birkaç 'talihli' de soluğu Milli Piyango binasında alarak 70 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi almaya çalıştı. Milli Piyango İdaresi ise gelen talihlilerin sahte olduğundan şüphelenerek büyük ikramiyeyi yargıya taşımıştı.

Milli Piyango İdaresi kendisine talihli gibi gelenlerin sahte biletle başvuru yaptığını gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunmuştu.