Yılbaşı büyük ikramiyesi için yaklaşık 37 milyon adet bilet basıldı. Tam biletlerin fiyatı 80 TL, yarım biletlerin fiyatı 40 TL, çeyrek biletlerin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren satılmaya başlanan yılbaşı çekiliş biletleri 31 Aralık 2019 günü çekilişlerin yapılacağı saate kadar satılabilecek. Ayrıca biletlerin son rakamlarına göre 2 milyon adetten fazla amorti dağıtılacak. Büyük ikramiye haricindeki diğer ikramiye tutarları da talihlilerine birçok imkan tanıyacak nitelikte. Talihlilerine şimdiden hayırlı olmasını dileriz.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE BASILIYOR?

"Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu" kapsamında piyasaya sürülen Milli Piyango biletleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası banknot matbaasında, filigranlı özel para kağıtları üzerine, güvenlik koşulları altında basılmaktadır. Ayrıca sadece yetkili bayiler tarafından satılmaktadır. Yetkili bayiler, istenildiğinde Milli Piyango İdaresi tarafından verilmiş olan ruhsatı ibraz edebilmelidirler. Gezici bayiden bilet satın alınıyorsa yaka kartı olup olmadığına dikkat edilmelidir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca insanın dört gözle beklediği yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2019 günü saat 15:00'te büyük ikramiye için başlayacak. Diğer büyük ikramiyeler ve amortilerin çekilişleri saat 20:00 ve 21:00 arasında tamamlanacak. Çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'daki binasında noter ve basın mensupları huzurunda gerçekleşecek.

BÜYÜK İKRAMİYE RAKAMI NEDİR?

Milli piyango büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu Vakıfbank şubesinde birkaç gün önce basına tanıtılan büyük ikramiye 400.000 adet 200 TL'lik banknottan oluşuyor. Toplam ağırlığı ise 400 kg. Bu tutarı 3 kişi günde 8 saat çalışarak 8 günde sayıp, desteleyip balyalayabiliyor. Birçok insanın iştahını kabartan bu rakamın dışında 341 kişi daha çeşitli ikramiyelerin sahibi olacak. Diğer ikramiye tutarları ise şu şekilde:

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Ayrıca biletlerin son rakamlarına göre 2 milyon adetten fazla amorti dağıtılacak. Büyük ikramiye haricindeki diğer ikramiye tutarları da talihlilerine birçok imkan tanıyacak nitelikte. Talihlilerine şimdiden hayırlı olmasını dileriz.

MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR- MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA MOTORU

Milli piyango kazanan numaralar- milli piyango bilet sorgulama motoru için yapmanız gereken işlem çok basittir. Çekiliş sonuçları sisteme yüklendikten sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ 'ye giriş yapılması gerekmektedir. Daha önceki tüm çekiliş sonuçları sistemde yer alacağından 31 Aralık 2019 tarihi seçilip daha sonra gelen sayfaya bilet numarası yazılarak " Sorgula" butonuna basılmalıdır. Ayrıca 1 Ocak 2020 sabahı kazanan numaraların tam listesi birçok gazetede yer alacaktır.