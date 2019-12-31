Bu yıl yaklaşık 37 milyon adet basılan yılbaşı biletleri 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren satışa sunuldu. Yılbaşına birkaç gün kala yüzde sekseni tükenen biletlerin son iki günde de tamamının bitmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası matbaasında filigranlı özel kağıtlar üzerine basılan biletler sadece yetkili bayiler tarafından satılıyor.

80 MİLYON KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ OTOMATİK SORGULAMA

2020'ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde birçok kişinin dikkati yine yılbaşı biletlerine çevrilmiş durumda. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi otomatik sorgulama konusunda merak edilen detayları sizin için derledik. Ayrıca ikramiye tutarları ve çekilişle ilgili diğer merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULDU?

Bu yıl yaklaşık 37 milyon adet basılan yılbaşı biletleri 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren satışa sunuldu. Yılbaşına birkaç gün kala yüzde sekseni tükenen biletlerin son iki günde de tamamının bitmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası matbaasında filigranlı özel kağıtlar üzerine basılan biletler sadece yetkili bayiler tarafından satılıyor.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi biletleri için fiyatlar, tam bilet 80 TL, yarım bilet 40 TL ve çeyrek bilet 20 TL olacak şekilde belirlendi.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARLARI

Geçen yıl 70 milyon TL olan büyük ikramiye tutarı, bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Yüzlerce gayrimenkul, araba, tatil veya ticari yatırımlar yapmayı sağlayabilecek olan bu paranın kime gideceği konusu milyonlarca kişinin iştahını kabartıyor. Tabi ki böyle bir para talihlisinin birçok problemini çözer ve rahat bir hayata kavuşmasını sağlar. Ancak daha önceki yıllarda birçok ikramiye talihlisinin başına gelen olumsuz durumları yaşamamak için gelir getirici yatırımlara da bir miktar ayırmak faydalı olacaktır.

DİĞER BÜYÜK İKRAMİYE TUTARLARI

Büyük ikramiye olan 80 milyon haricinde dağıtılacak diğer ikramiyeler de hiç fena değil. Detayları şu şekilde:

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Ayrıca biletlerin son rakamına göre en az 80 TL olacak şekilde 2 milyon adetten fazla amorti dağıtımı yapılacak.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK ?

Milli piyango idaresinin Kızılay'daki binasında yapılacak olan çekiliş, 31 Aralık 2019 günü saat 15:00'da büyük ikramiye olan 80 milyon TL için başlayacak. Büyük ikramiye talihlisinin belirlenmesinin ardından saat 20:00-21:00 arasında diğer büyük ikramiyeler ve amortilerin çekilişi gerçekleştirilecek. Çekilişler her zaman olduğu gibi basın mensupları ve noter huzurunda yapılacak.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ OTOMATİK SORGULAMA

Tüm Milli Piyango çekilişlerinde olduğu gibi 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları için de http://www.mpi.gov.tr/ resmi sayfası üzerinden otomatik sorgulama yapılacak. Çekiliş sonuçları sisteme yüklendikten sonra, bilet sahipleri bu adresten giriş yaparak açılan sayfada 31 Aralık 2019 tarihine tıklamaları ve gelen ekrandan bilet numaralarını girip "sorgula" butonuna basmaları gerekmektedir. Ayrıca 1 Ocak sabahı birçok gazete kazanan numaraların tam listesini vermektedir. Büyük ikramiye talihlisine şimdiden hayırlı olsun.