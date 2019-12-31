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  • 31.12.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 11:19

Emekli maaşına intibak paketi müjdesi! Başkan Erdoğan'a iletildi

İntibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar yeni yılda intibak beklentisi içine girdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibak artışının, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon 'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak?

Emekli maaşına intibak paketi müjdesi! Zam...

SSK, SGK ve Bağkur emeklileri için intibak yasası oldukça önemli. Bu bağlamda intibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı, 2020 yılının başında Meclis'e sunulacak. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. Emekliler yeni yılda intibak bekliyor. 2000'den sonra emekli olanlar için de intibak istediklerini anlatan TÜED Başkanı Ergün, 'Cumhurbaşkanımız'a mektup gönderdik, umutluyuz' dedi. Peki intibak artışı olursa 2000'den sonraki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

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