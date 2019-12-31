SSK, SGK ve Bağkur emeklileri için intibak yasası oldukça önemli. Bu bağlamda intibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı, 2020 yılının başında Meclis'e sunulacak. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. Emekliler yeni yılda intibak bekliyor. 2000'den sonra emekli olanlar için de intibak istediklerini anlatan TÜED Başkanı Ergün, 'Cumhurbaşkanımız'a mektup gönderdik, umutluyuz' dedi. Peki intibak artışı olursa 2000'den sonraki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

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