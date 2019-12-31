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  • 31.12.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 11:00

düştü! , Garanti, , ve kredi faiz oranları...

bugün 2019'un son günü ve 2020 yılına girerken bankalar kredi faiz oranlarını indirme yarışına girdi. , Garanti, , ve kredi faiz oranları kamu bankalarından sonra en fazla araştırılanlar arasına girdi. Yeni yıl kredisi veren bankaların sunduğu yeni yıl kredi kampanyaları ile 2020 yılına sıkışık girmek istemeyen okurlarımız için yeni yıl kredi kampanyalarını bir araya getirdik. Merkez Bankası daha önce yüzde 2.20 olan kredi kartı faizi üst limitini önce yüzde 2'ye sonra da yüzde 1.60'a düşürdü. Merkez'in bu etkili hamlesi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının düşmesinde etkili oldu. İşte İş Bankası, Garanti, Şekerbank, Denizbank ve Finansbank kredi faiz oranları...

31 Aralık banka kredi faiz oranları düştü!

Faizlerin düşmesiyle bankalar yılbaşına özel ihtiyaç kredisi kampanyasına hız verdi. Bir yıl önce aylık yüzde 1.79, altı ay önce 1.40 olan faizler, 0.98'e kadar geriledi. 3 ay ertelemeli kredilerin vadesi ise 5 yıla kadar çıktı. 2019 - 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları birbiri ardına geliyor! Yılbaşı kredisi 2020 yılına girerken bankaların en uygun faiz oranları ile nakit ihtiyaçlarına hesaplı çözümler sunuyor. Yılbaşı kredisi veren bankalar en uygun ihtiyaç kredisi ürünlerini müşterilerine sunarken yenil yıla yeni yıl kredi kampanyaları 2020 yılında ödemeli çözümleri ile kredi kullanacakları cezbediyor. İşte İş Bankası, Garanti, Şekerbank, Denizbank ve Finansbank kredi faiz oranları...

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