Kamu bankaları son dakika kredi faiz indirimi yaptı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları düştü. Kamu bankalarının ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları gerilerken, en uygun kredi veren bankalar listesine yeniden Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank oturdu! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları ve kredi hesaplama ayrıntıları haberimizde… Kamu bankalarında taşıt kredisi faizleri gerileyerek %1,02 seviyesine çekildi. En uygun taşıt kredisi veren kamu bankası unvanı Vakıfbank'tan Ziraat ve Halk Bankası'na devroldu. Kamu bankalarından gelen kredi faiz indirimi müjdesi ardından işte güncel kamu bankalarının taşıt kredisi faizleri…



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