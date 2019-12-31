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  • 31.12.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 10:25

2020 araç muayenesi ücretleri! Ne kadar zam geldi?

2020 araç muayenesi ücretleri! Yeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri yarından itibaren değişecek. Yeni araç muayene ücretlerin ne kadar olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak. Araç muayenesi aracılığıyla yapılır. Randevu yöntemi ile çalışan bu kurumda sıra almak gerekir. Araç muayenesi  kanuni bir zorunluluk veya cezai bir işlem olduğu için değil önce kendi sağlığımızı ve trafik güvenliğimizi düşündüğümüz için yaptırılmalıdır.

2020 araç muayenesi ücretleri! Ne kadar zam geldi?

2020 araç muayenesi ücretleri! Yeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri yarından itibaren değişecek. Yeni araç muayene ücretlerin ne kadar olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trafikte yer alan her aracın teknik yeterliliklerinin ve yolcu güvenliğinin olup olmadığını test eden sisteme araç muayene sistemi denir. Türkiye'de araç muayene işlemleri TÜVTÜRK aracılığıyla yürütülür. Trafiğe çıkan her aracın muayeneye girmesi kanunen zorunludur.

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