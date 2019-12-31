2020 araç muayenesi ücretleri! Yeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri yarından itibaren değişecek. Yeni araç muayene ücretlerin ne kadar olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trafikte yer alan her aracın teknik yeterliliklerinin ve yolcu güvenliğinin olup olmadığını test eden sisteme araç muayene sistemi denir. Türkiye'de araç muayene işlemleri TÜVTÜRK aracılığıyla yürütülür. Trafiğe çıkan her aracın muayeneye girmesi kanunen zorunludur.

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