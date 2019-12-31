Her yıl milyonlarca kişinin dikkatini çevirdiği yılbaşı özel çekilişi için geriye sayım başladı. Çekiliş gününe bir gün kala biletler tükenmek üzere. Birçok kişinin merak ettiği telefondan milli piyango sorgulama, 2020 yılbaşı özel çekilişi gibi soruların cevaplarını sizin için derledik. Ayrıca yılbaşı özel çekilişi için merak edilen diğer soruların cevabını da yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar… Telefondan Milli Piyango sorgulama için yapılması gereken işlem çok basittir. Akıllı telefonlarınız üzerinden, Milli Piyango'nun resmi sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ adresine bağlanmanız gerekiyor.

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

1358490

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

9976216

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca büyük ikramiye dışında dağıtılacak diğer ikramiyeler şu şekilde:

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Ayrıca en az 80 TL olmak üzere 2 milyon adetten fazla amorti dağıtılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE BASINA TANITILDI

Yılbaşına birkaç gün kala Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu Vakıfbank şubesinde basına tanıtılan büyük ikramiye, talihlisi için hazır bekliyor. Toplamda 400.000 adet 200 TL'lik banknottan oluşan tutarın ağırlığı ise 400 kg. Bu tutar 3 kişi tarafından günde 8 saat mesai yapılarak ancak 8 günde sayılıp, destelenerek balyalanabiliyor.

YILBAŞI İKRAMİYESİ SİZE ÇIKSA NE YAPARDINIZ?

Bu soru herkesin birbirine sorduğu bir soru. Kimisi lüks evler, kimisi araba, kimisi tatil hayalleri kuruyor. Tabi ki birçok kişi de öncelikle borçlarını kapatıp rahatlamak istiyor. " İşe yatırırım, ticarette değerlendiririm, fakirlere yardım ederim" gibi cevaplar da sık sık duyulanlar arasında. Elbette bu miktar her kime çıkarsa çıksın, talihlisinin yüzünü güldürecek ve birçok arzusunu gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Fakat savurganlık yapıp ilerde sıkıntılı durumlar yaşamamak için, bir kısmını akıllıca değerlendirerek, gelir getirici işlere yöneltmekte fayda var.

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi için fiyatlarını bu yıl, tam bilet için 80 TL, yarım bilet için 40 TL, çeyrek bilet için 20 TL olarak belirledi.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA-2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

Telefondan Milli Piyango sorgulama için yapılması gereken işlem çok basittir. Akıllı telefonlarınız üzerinden, Milli Piyango'nun resmi sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ adresine bağlanmanız gerekiyor. Sonuçlar sisteme yüklendikten sonra 31 Aralık tarihli çekilişi seçilip, bilet numarası yazılarak sorgulama yapmalısınız. Ayrıca 2020 yılbaşı özel çekilişinde kazanan numaraların tam listesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak tarihli gazetelerde de verilecektir.