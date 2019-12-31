Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Büyük ikramiye tutarı ise 80 milyon TL olarak açıklandı. Çekilişlerin başlamasıyla birlikte merak edilen sorulardan birisi de 2020 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır sorusu oldu. İşte merak edilen bilgiler...

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.