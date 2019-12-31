Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları için artık nefesler tutulmuş durumda. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi birazdan başlayacak. Milli Piyango bileti sorgulama işlemi "http://www.mpi.gov.tr/" üzerinden gerçekleştiriliyor. Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor. Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan ise 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye çekilişi ise 20.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yılbaşı sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak konusu.

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