Yeni yılla birlikte hayatımızda pek çok değişiklik olacak. İşte gayrimenkulden enerjiye, BES'ten kredi oranlarına 2020 ile birlikte gelecek değişiklikler... Bu bağlamda gayrimenkul alım satımında, tapu harcı devletin ve özel şirketlerin belirleyeceği gerçek değer üzerinden ödenecek. Vergi, harç, ceza ve diğer kamu alacakları ödemesi kamu bankalarından ya da PTT aracılığıyla yapılabilecek. 2018 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon ve üzeri olan firmalar e-fatura ve e-defter kullanacak. İşte 1 Ocak 2020 asgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı ve BES ne kadar oldu? İşte vergi, harç, ceza zam oranları takvim.com.tr'de

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