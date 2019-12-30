Asgari ücretli ne kadar kredi alabilir? 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar her gün bu bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredileri araştırıyor. Kredi faiz oranları ile ilgili indirim açıklaması gelmeye devam ediyor. 0.78 ve 0.79 faiz oranları vatandaşlara oldukça cazip geliyor. İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Peki asgari ücretliler ne kadar kredi alabilir? Asgari ücretlilere hangi bankalar kredi veriyor? İşte tüm detaylar

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