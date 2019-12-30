2020 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için artık sayılı saatler kaldı. Bu bağlamda takvim.com.tr'de Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarını canlı olarak ekrana getiriyoruz. Vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Milli Piyango biletlerini pürüzsüz ya da kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilecek olan konular arasında yer alıyor.Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulamanın nasıl olacağı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor... Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15.00'te başlayacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandı zaman takvim.com.tr'de olacak. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

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