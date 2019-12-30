Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2018'de aktif büyüklükte sektördeki pay oranı yüzde 4-5 civarlarında olan katılım bankalarının günümüzde bu büyüklüğü yüzde 6 seviyelerine çekmeyi başardığını belirterek, "2023 hedefinin yüzde 15 olduğu düşünüldüğünde önümüzde gidilecek uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ekim 2019 verilerine göre; katılım bankalarının 263.4 milyar lira büyüklüğe ulaştığını ifade eden İkram Göktaş, şunları kaydetti: "Vakıf Katılım olarak; 2019 yılı üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğüm üz bir önceki yıla göre yüzde 29.8 artışla 27.2 milyar, topladığımız fonlar yüzde 36.8 artışla 20.8 milyar liraya ulaştı. Reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi toplam 22.7 milyar lira fon kullandırdık. Önümüzdeki yıllarda da belirlediğimiz hedefler doğrultusunda hem ülkemiz ekonomisi için hem de sektörümüz için büyüme trendimizi sürdürmeye devam edeceğiz."