Tatilde Türkiye'deyiz! Turizm sektörü vites büyüttü

Doğası, denizi ve tarihiyle Türkiye adeta bir turizm cennetiydi. Hemen her sektör 2023 hedeflerine doğru koşarken turizm bu hedeflere en yakın sektör haline geldi. Öyle ki 2023 yılı için 50 milyon turist hedefi koyan turizm sektörü, bunu 2020 yılında aşmayı planladıklarını belirtti. Bu kapsamda 2023 hedeflerini de revize eden sektör, 75 milyon turist 65 milyar dolar gelir öngörüyor. 11'inci Kalkınma Planı'nda da yer alan bu hedefler doğrultusunda stratejilerini geliştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılı içinde yol haritasını da çizdi. 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı devreye alan Bakanlık, 2018'de 18 milyon dolar olan tanıtım bütçesini, 2019'da 72 milyon dolara, 2020'de 180 milyon dolara, 2023'te ise 2020 milyon dolara çıkaracak. Tanıtım yaptıkça turizm gelirlerini artırmayı, gelirler arttıkça daha fazla tanıtım yapmayı planlayan Bakanlık, tanıtım faaliyetlerini TV, açık hava, dergi, editörlük yazı, dijital ve sosyal mecralar olmak üzere çeşitlendirecek. Kişi başı gelir hedefinin 876 dolar olarak belirleyen Turizm Bakanlığı, kişi başı gecelik geliri 86 dolara, ortalama geceleme süresini ise 9.9'dan 10'a çıkarmayı hedefliyor.
TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRİYOR
Yüksek harcama potansiyeli olan ziyaretçi oranında da artış sağlamayı hedefleyen bakanlık, bunun için yeni ürünler geliştirerek turizmi çeşitlendirecek. Bu kapsamda Türkiye'nin lezzet haritasını çıkaracak olan Bakanlık, gastronomi güzergahlarını oluşturacak. Bakanlık, kültür turları ile sağlık turizmini büyütmek, turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmek için adımlar atan Turizm Bakanlığı, eğitim turizminden spora inanç turizminden üçüncü yaş hedef kitlesine kongre turizminden festival ve etkinlikler ile kruvaziyer turizmine kadar pek çok alana odaklanıyor.
300 BİN YENİ YATAK GELİYOR
2023 yılına kadar Bakanlık belgeli 300 bin yeni yatak devreye girecek. Belediye belgeliler de dahil edildiğinde 2023'e kadar yatak kapasitesini 500 bin artıracak olan Turizm Bakanlığı, toplam yatak kapasitesini 2.5 milyona çıkarıyor.
UKRAYNALILAR ÇOK SEVIYOR
TÜRKİYE ve Ukrayna arasında kimlikle seyahatin başlaması, turizme yaradı. Ukraynalı turistler, özellikle yaz aylarında Ege ve Akdeniz'in sıcak sularına aktı. Türkiye'ye 2019 yılında tam 1 milyon 560 bin Ukraynalı turist giriş yaptı. Muğla'da ise bu rakam 200 bin 784'e çıktı! Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, "2019 çok hareketli, büyük dönüşümlere sahne olan bir yıl oldu. Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliğimiz giderek güçleniyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 380 bin olan Ukraynalı misafir sayımız, bu sene yüzde 12'lik bir artışla 1 milyon 560 bine çıktı. Turist sayısındaki artış ülkelerimizi ve insanlarımızı daha fazla yakınlaştırıyor" ifadesini kullandı. 2020 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında yüzde 8-10 civarında artış beklediklerini vurguladı.
DÜNYAYI İYİLEŞTİRECEĞİZ
SAĞLIKTA yeni geliştirilen tedavi yöntemleri Türkiye'yi bir adım öne çıkarttı. Medikal turizm, termal otel turizmi ve son olarak yaşlı ve engelli turizmi ile dikkat çeken Türkiye, son 10 yılda en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yurt dışından kamu ve özel hastanelere tedavi amaçlı başvuru yapanların sayısı 2018'de 750 bine ulaştı. Bu rakamın 2023'te 2 milyona ulaşması planlandı. Kaliteli hizmet sunumu ve dünya standartlarındaki tıbbi ve teknolojik donanı sayesinde dikkat çeken ülkemiz, Balkanlar, Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun yanı sıra Türkiye, Çin ve Amerika gibi birçok ülkeden hastanın da ilk tercihi haline gelmeyi başardı.
KIŞIN DA GÜZEL
BODRUM'U ve Çeşme'siyle kendisine hayran bırakan Türkiye, kış turizminde de gözde ülkelerden biri haline geldi. Avrupa'daki pek çok tatil bölgesini geride bırakan Uludağ, Palandöken ve Erciyes'te sezonun açılmasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yükseldi. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, Uludağ'da sezonun ilk haftasının güzel başladığını söyledi. "Karın biraz geç yağmasına rağmen güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah sezonumuz güzel devam eder. Amacımız, geçen yılki turist sayısını geçmek. Her yıl daha iyi olmak istiyoruz" dedi.
REKOR KIRACAĞIZ
TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün 2019 yılını değerlendirdi. Bu yıl otellerde hem doluluk hem de fiyatların arttığını ve geçen yıllara göre olumlu denilebilecek bir yılın geride bırakıldığını söyledi. Türkiye'nin 10 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 40 milyon 719 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladığını anımsatan Eresin; turizm gelirinin, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon dolar olduğunu belirtti. "İstanbul ve Türkiye'nin uluslararası düzeyde konaklama fiyatları olması gereken düzeyde değil. Bazı gelişmelerle doluluklar ve oda fiyatları birden bire düşüyor ancak iyi giden süreçlerde aynı hızla yukarı çıkamıyor. 2020'nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyor ve çok istiyoruz. Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020'nin 2019'dan daha iyi olacağının işaretlerini aldık" dedi.
BETÜL ALAKENT
TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRİYOR
Yüksek harcama potansiyeli olan ziyaretçi oranında da artış sağlamayı hedefleyen bakanlık, bunun için yeni ürünler geliştirerek turizmi çeşitlendirecek. Bu kapsamda Türkiye'nin lezzet haritasını çıkaracak olan Bakanlık, gastronomi güzergahlarını oluşturacak. Bakanlık, kültür turları ile sağlık turizmini büyütmek, turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmek için adımlar atan Turizm Bakanlığı, eğitim turizminden spora inanç turizminden üçüncü yaş hedef kitlesine kongre turizminden festival ve etkinlikler ile kruvaziyer turizmine kadar pek çok alana odaklanıyor.
300 BİN YENİ YATAK GELİYOR
2023 yılına kadar Bakanlık belgeli 300 bin yeni yatak devreye girecek. Belediye belgeliler de dahil edildiğinde 2023'e kadar yatak kapasitesini 500 bin artıracak olan Turizm Bakanlığı, toplam yatak kapasitesini 2.5 milyona çıkarıyor.
UKRAYNALILAR ÇOK SEVIYOR
TÜRKİYE ve Ukrayna arasında kimlikle seyahatin başlaması, turizme yaradı. Ukraynalı turistler, özellikle yaz aylarında Ege ve Akdeniz'in sıcak sularına aktı. Türkiye'ye 2019 yılında tam 1 milyon 560 bin Ukraynalı turist giriş yaptı. Muğla'da ise bu rakam 200 bin 784'e çıktı! Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, "2019 çok hareketli, büyük dönüşümlere sahne olan bir yıl oldu. Ukrayna ile turizm alanındaki iş birliğimiz giderek güçleniyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 380 bin olan Ukraynalı misafir sayımız, bu sene yüzde 12'lik bir artışla 1 milyon 560 bine çıktı. Turist sayısındaki artış ülkelerimizi ve insanlarımızı daha fazla yakınlaştırıyor" ifadesini kullandı. 2020 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında yüzde 8-10 civarında artış beklediklerini vurguladı.
DÜNYAYI İYİLEŞTİRECEĞİZ
SAĞLIKTA yeni geliştirilen tedavi yöntemleri Türkiye'yi bir adım öne çıkarttı. Medikal turizm, termal otel turizmi ve son olarak yaşlı ve engelli turizmi ile dikkat çeken Türkiye, son 10 yılda en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yurt dışından kamu ve özel hastanelere tedavi amaçlı başvuru yapanların sayısı 2018'de 750 bine ulaştı. Bu rakamın 2023'te 2 milyona ulaşması planlandı. Kaliteli hizmet sunumu ve dünya standartlarındaki tıbbi ve teknolojik donanı sayesinde dikkat çeken ülkemiz, Balkanlar, Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun yanı sıra Türkiye, Çin ve Amerika gibi birçok ülkeden hastanın da ilk tercihi haline gelmeyi başardı.
KIŞIN DA GÜZEL
BODRUM'U ve Çeşme'siyle kendisine hayran bırakan Türkiye, kış turizminde de gözde ülkelerden biri haline geldi. Avrupa'daki pek çok tatil bölgesini geride bırakan Uludağ, Palandöken ve Erciyes'te sezonun açılmasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yükseldi. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, Uludağ'da sezonun ilk haftasının güzel başladığını söyledi. "Karın biraz geç yağmasına rağmen güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah sezonumuz güzel devam eder. Amacımız, geçen yılki turist sayısını geçmek. Her yıl daha iyi olmak istiyoruz" dedi.
REKOR KIRACAĞIZ
TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün 2019 yılını değerlendirdi. Bu yıl otellerde hem doluluk hem de fiyatların arttığını ve geçen yıllara göre olumlu denilebilecek bir yılın geride bırakıldığını söyledi. Türkiye'nin 10 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 40 milyon 719 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladığını anımsatan Eresin; turizm gelirinin, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon dolar olduğunu belirtti. "İstanbul ve Türkiye'nin uluslararası düzeyde konaklama fiyatları olması gereken düzeyde değil. Bazı gelişmelerle doluluklar ve oda fiyatları birden bire düşüyor ancak iyi giden süreçlerde aynı hızla yukarı çıkamıyor. 2020'nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyor ve çok istiyoruz. Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020'nin 2019'dan daha iyi olacağının işaretlerini aldık" dedi.
BETÜL ALAKENT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.