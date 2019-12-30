Tarım Kredi 2020'de çiftçiden 2,5 milyar liralık ürün alımı hedefliyor!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında ortaklardan, çiftçilerden 2017 yılında yaklaşık 450 milyon lira civarında ürün alırken, bu rakamın 2018'de 800 milyona, 2019 yılında ise yaklaşık 1.3 milyara çıktığını belirterek, "Hedefimiz bunu 2020 yılında 2.5 milyar, orta vadede ise 5 milyar rakamına çıkartmak" dedi.

Poyraz, yaptığı açıklamada, Türkiye açısından 2019 yılının zor bir yıl olduğunu, özellikle yurt dışı etkilerden kaynaklanan ekonomik dalgalanma ve faiz artışlarından kaynaklanan dalgalanmanın kendilerini de etkilediğini söyledi. "Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır" anlayışı ile zorluklarla mücadele ettiklerini ifade eden Poyraz, 2019 yılını iyi bir performans ile bitirdiklerini düşündüğünü kaydetti. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak tarımsal girdilerin temini, tedariği noktasında çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Poyraz, "Aynı zamanda 2019 yılı ortaklarımızdan aldığımız ürünleri piyasaya ulaştırma noktasında da bir atılım yılı oldu. Ürün değerlendirmede son üç yılın rakamlarına bakacak olursak 2017 yılında yaklaşık 450 milyon lira civarında ortaklardan, çiftçilerden ürün alırken, 2018'de bu rakam 800 milyona, 2019 yılında yaklaşık 1.3 milyar gibi bir rakama çıktı. Hedefimiz bunu 2020 yılında 2.5 milyar, orta vadede ise 5 milyar rakamına çıkartmak" şeklinde konuştu.

"DAVET EDECEĞİZ"

Poyraz, sözlerini şöyle tamamladı: "Çiftçilerimizle alım garantili sözleşmeler yapma noktasında bir atak içerisine girdik. Esas işimiz 2020 yılında başlayacak. Önümüzdeki ay için hazırlıklarımızı tamamladık ve 2020 yılı için bir alım projeksiyonu açıklayacağız. Bu anlamda da çiftçilerimizi Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapmaya davet edeceğiz."