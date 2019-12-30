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  • 30.12.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 11:19

ve maaşı ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ? kaç lira?

Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği maaş tutarları hem ek ödeme hem de zam ile birlikte artış gösterecek olup bu noktada birçok emeklinin gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıl sonu enflasyon oranına kilitlendi. Bu bağlamda emeklilerin Ocak zammının belli olmasına sayılı gün kaldı. Emekliler 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Ay içerisinde de zamlar ceplere girecek. Zam oranlarını enflasyon gösterirken, Merkez Bankası'nın beklenti anketi ipucunu veriyor. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani ve emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6.29 olacak. Peki SSK ve BAĞ-KUR maaşı ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ? İşte taban tavan maaşlar...

Emekli maaşı ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ne oldu?

Yaklaşık 13 milyon emekli maaş, ek ödeme ve promosyon haberine kilitlendi. SGK ve BAĞ-KUR için ek ödeme,promosyon ve Seyyanen zammı ne durumda? Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşları ne kadar artacak? Hangi emekli kaç TL aylık alacak? İşte 2020 emekli zam oranları… Son verilere göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Ocak 2020'de emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Bu noktada maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek.

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