Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2020! 31 Aralık 2019 akşamı yapılacak olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi ise heyecanlı bekleyişi sürüyor.Eğer yılbaşı biletlerinin hepsinin satılması durumunda vatandaşa 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak.Büyük ikramiye ise 80 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandı zaman takvim.com.tr'de olacak. Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandı zaman takvim.com.tr'de olacak. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ