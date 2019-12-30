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  • 31.12.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 11:46

sonuçları - ile sorgulama sayfasında

2020 yılı i sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. için artık sayılı saatler kaldı. Bu bağlamda takvim.com.tr'de çekilişi sonuçlarını canlı olarak ekrana getiriyoruz. Vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Milli Piyango biletlerini pürüzsüz ya da kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilecek olan konular arasında yer alıyor.Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulamanın nasıl olacağı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor... Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15.00'te başlayacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2020! MPİ bilet sorgulama!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2020! 31 Aralık 2019 akşamı yapılacak olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi ise heyecanlı bekleyişi sürüyor.Eğer yılbaşı biletlerinin hepsinin satılması durumunda vatandaşa 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak.Büyük ikramiye ise 80 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandı zaman takvim.com.tr'de olacak. Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandı zaman takvim.com.tr'de olacak. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

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HaberlerEkonomi HaberleriMilli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları - 2020 MPİ bilet numarası ile sorgulama yılbaşı çekiliş sonuçları www.mpi.gov.tr sayfasında
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