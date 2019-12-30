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  • 31.12.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 10:20

31 Aralık bugün , ne zaman? ve MPİ'de

31 Aralık , ne zaman? Bilet alanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala birçok kişi bu yıl belirlenen 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için bilet satın almaya başladı. Biletler her yıl olduğu gibi çeyrek, tam ve yarım bilet şeklinde satışa sunuldu ve tükendi. 80 milyonluk ikramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu. Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta, ne zaman?

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta, ne zaman? Sorusu sayfamızda. Milyonların merakla beklediği 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi için artık heyecan doruk noktasına ulaşmış durumda. Çoğu kişi 80 milyon TL değerinde büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını umut ediyor. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek. Büyük ikramiye geçen sene İstanbul'a isabet etmişti. takvim.com.tr MİLLİ PİYANGO sayfamızda biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz. 80 milyonluk Milli Piyango büyük ödülü ile 279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ve 250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi programını açıkladı. Büyük ikramiye çekilişinin yapılacağı saat belli oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını anı anına sayfamızdan takip edebilirsiniz. Biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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