31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta, ne zaman? Sorusu sayfamızda. Milyonların merakla beklediği 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi için artık heyecan doruk noktasına ulaşmış durumda. Çoğu kişi 80 milyon TL değerinde büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını umut ediyor. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek. Büyük ikramiye geçen sene İstanbul'a isabet etmişti. takvim.com.tr MİLLİ PİYANGO sayfamızda biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz. 80 milyonluk Milli Piyango büyük ödülü ile 279 bin 720 tane gram altın, 41 bin 558 Cumhuriyet altını ve 250 bin liralık 320 araç alınabiliyor.

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi programını açıkladı. Büyük ikramiye çekilişinin yapılacağı saat belli oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını anı anına sayfamızdan takip edebilirsiniz. Biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz.

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