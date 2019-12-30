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  • 30.12.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 11:53

Ocak 2020 ne kadar? Asgari ücret ve enflasyon zammı...

- Kadroya geçen KHK'lı 4/D'li taşeron işçiler için haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca işçi 2020 yılı Ocak ayı tediye miktarını merak ediyor. 2020 yılı Ocak ayında taşeron işçiden kadrolu işçi sınıfına geçenler ile kadrolu kamu işçileri ilave tediye ödemesi alacak. İşçiler ilave tediye ödemelerinin ilk taksitlerini Ocak ayı sonunda alacak. İlave tediye ödemeleri , işçilerin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır. Brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamada en düşük ilave tediye ödemesi , asgari ücret+yüzde 4 zam üzerinden yatırılacak. Peki KHK'lı 4/D'li ve ne oldu? Detaylar takvim.com.tr'de

KHK'lı 4/D'li taşeron işçiler 2020 Ocak'ta zam alacak mı?

Taşeron işçi - Taşeron ile kamu işçilerine 2020 yılı Ocak ayında ilave tediye ödemesi yapılacak. Peki ilave tediye ödemesi ne kadar olacak? İkramiyeye ne kadar zam gelecek? İşte taşeron ile kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemeleri hakkında son açıklamalar. 4/D'li taşeron işçiler asgari ücret zammı alabilecek mi? Ek ödeme alabilecekler mi? İşte detaylar... Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret seviyesinde zam geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. İşte taşeron işçi enflasyon ve asgari ücret son dakika haberleri takvim.com.tr'de.

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