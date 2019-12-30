Taşeron işçi - Taşeron ile kamu işçilerine 2020 yılı Ocak ayında ilave tediye ödemesi yapılacak. Peki ilave tediye ödemesi ne kadar olacak? İkramiyeye ne kadar zam gelecek? İşte taşeron ile kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemeleri hakkında son açıklamalar. 4/D'li taşeron işçiler asgari ücret zammı alabilecek mi? Ek ödeme alabilecekler mi? İşte detaylar... Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret seviyesinde zam geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. İşte taşeron işçi enflasyon ve asgari ücret son dakika haberleri takvim.com.tr'de.

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