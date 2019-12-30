Evinde mantar yetiştiriyor

Bingöl'de mobilya ustası Mahsum Karlı, boş dairesinde kavak ağacı kütüğünde mantar yetiştiriyor. "İlk başta hobi olarak düşündüm, aynı zamanda evde çok tükettiğim için bu işe başladım" diyen Karlı, "Kavak ağacından, hiçbir katkı maddesi vermeden yetiştiriyorum. Kendi evimde 130 kütükle bu işi yapıyorum. İlerideki aşamalarda bu işi büyütmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 30.12.2019
- Gazete
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