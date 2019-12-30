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Evinde mantar yetiştiriyor

Bingöl'de, mobilya ustası Mahsum Karlı, boş dairesinde kavak ağacı kütüğünde mantar yetiştiriyor. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Karlı, aynı mahalledeki 3 katlı binanın kendisine ait zemin katındaki boş dairesini kiraya vermek yerine mantar yetiştirmek için hazırladı.

Evinde mantar yetiştiriyor
Bingöl'de mobilya ustası Mahsum Karlı, boş dairesinde kavak ağacı kütüğünde mantar yetiştiriyor. "İlk başta hobi olarak düşündüm, aynı zamanda evde çok tükettiğim için bu işe başladım" diyen Karlı, "Kavak ağacından, hiçbir katkı maddesi vermeden yetiştiriyorum. Kendi evimde 130 kütükle bu işi yapıyorum. İlerideki aşamalarda bu işi büyütmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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