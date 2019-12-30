Dünyanın 4. akıllı şehir stratejisi belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirlediklerini söyledi.

Akıllı Şehirler Eylem Planı'nın Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dünyanın dördüncü eylem planı olduğuna dikkat çeken Kurum, 40 maddelik eylem planını ise şu sözlerle özetledi: "Şehirlerin acil ihtiyaçlarını önceleyecek, ulusal akıllı şehirler ağını oluşturacağız. Bakanlık olarak 81 valiliğimize; akıllı şehirler strateji belgelerini gönderecek, öncelikleri belirleyeceğiz. Belediyelerimizin yüzde 87'sinde Akıllı Şehirlere ilişkin bir izleme sisteminin olmadığını görüyoruz. Bu nedenle; yapacağımız IQ testleriyle şehirlerimizin olgunluk seviyelerini ölçecek, il il Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız. Ülke olarak akıllı atık toplama sistemleri ile yıllık atık toplama ve taşıma maliyetlerinde yüzde 45 tasarruf sağlayabiliriz. Kuracağımız ileri biyolojik atık su artıma tesislerinde uygulayacağımız akıllı sistemlerle suda geri dönüşüm miktarını arttıracağız."