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'tan 'la faizsiz işbirliği

Euromoney tarafından 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçilen ve 'ın stratejik işbirliği ile Akbank müşterileri, iPhone modellerine kolaylıkla ulaşıyor. Müşterilerine fark yaratan bir hizmet sunduklarının altını çizen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ; "Müşteri deneyimi tasarımı konusunda iddialı bir marka olarak önümüzdeki dönemde de Apple ile olan işbirliğimizi devam ettirerek yeni çözümlere imza atacağız" dedi.

Akbank'tan Apple'la faizsiz işbirliği

Euromoney tarafından 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçilen ve 'ın stratejik işbirliği ile Akbank müşterileri, iPhone modellerine kolaylıkla ulaşıyor. Müşterilerine fark yaratan bir hizmet sunduklarının altını çizen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ; "Müşteri deneyimi tasarımı konusunda iddialı bir marka olarak önümüzdeki dönemde de Apple ile olan işbirliğimizi devam ettirerek yeni çözümlere imza atacağız" dedi. İşbirliği kapsamında; 3 bin 500 lira üstü iPhone modellerini sıfır faizle ve 6 aya kadar taksitle satın almak mümkün hale geliyor. Akbank müşterilerinin, bu krediyi kullanmak için şubeye gitmelerine gerek kalmıyor; ürünü satın alma işlemlerini Akbank Mobil içinden başlatan Akbank müşterileri, satın alma aşamasında online olarak sıfır faizli krediyi kullanarak, diledikleri iPhone modeline ekonomik ve elverişli ödeme koşullarıyla sahip olabiliyor.

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