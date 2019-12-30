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  • 30.12.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 12:55

düştü mü? İşte şartları

Ziraat Bankası kredi faiz oranı vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son olarak yaptığı açıklama ile "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler'' demişti. Vatandaşlar özellikle Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor. İşte Ziraat Bankası , şartları ve son durum...

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları düştü mü?

Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor.Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları daha da düşer mi, son durum ne? Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyor. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu. Ziraat Bankası konut kredisi 2020 hesaplaması, şartları, maliyet tablosu ve son durumu hakkında detaylarını takvim.com.tr'den okuabilirsiniz.

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