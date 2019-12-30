Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, buzağı desteklerinin ödeneceğine dair sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 30 Aralık buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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