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  • 30.12.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 11:35

30 Aralık yattı mı? İşte yeni açıklama

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, buzağı desteklerinin ödeneceğine dair sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Detaylar takvim.com.tr'de. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1 milyon 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödenecek." ifadesini kullanmıştı. 2018 2. dönem için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde verilen destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor.

30 Aralık Buzağı destek ödemeleri son dakika yattı mı?

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, buzağı desteklerinin ödeneceğine dair sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 30 Aralık buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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