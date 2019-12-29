Kış turizminde önemli bir yere sahip Uludağ'da, oteller yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaştı. Aralık ayının son haftasında başlayan etkili kar yağışı hem turistlerin hem de turistik tesislerin yüzünü güldürdü. Sezona, yüzde 100 dolulukla başlayan otellerdeki yoğunluk, yılbaşında da devam edecek. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Ersin Yazıcı, bölgedeki otellerin sezon hazırlıklarına aralık ayı başı itibarıyla başladığını, sezonun açıldığı 15 Aralık'tan itibaren de yoğun ilgiyle karşılaştığını söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşında da Uludağ'a ilgisinin devam ettiğine işaret eden Yazıcı, "Orta Doğu ülkelerinden kente gelen turistler her mevsim teleferiğe biniyor ve Uludağ'a çıkıyor. Bu sene de yabancı turistlerden Uludağ'a yoğun ilgi bekliyoruz. Yılbaşında özellikle Rus turistlerden önemli talep var" dedi.
- Ekonomi
- 29.12.2019
- Gazete
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