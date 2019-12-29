İstanbul Boğazı'nda 71 yalı satışta İstanbul Boğazı'nda aralarında tarihi yalıların da olduğu satılık yalı sayısı 71'e çıkarken, yalıların toplam değeri 10 milyar TL'yi buldu. Boğaz'ın iki yakasında satılık yalılarda en yüksek fiyatla satılan ise 19 odalı 530 milyon TL fiyatı ile Bebek'teki yalı olurken, yalılara yabancılardan daha çok Türk vatandaşlarının ilgi gösterdiği belirtildi.

İ stanbul Boğazı'nda aralarında tarihi yalıların da olduğu satılık yalı sayısı 71'e çıkarken, yalıların toplam değeri 10 milyar TL'yi buldu. Boğaz'ın iki yakasında satılık yalılarda en yüksek fiyatla satılan ise 19 odalı 530 milyon TL fiyatı ile Bebek'teki yalı olurken, yalılara yabancılardan daha çok Türk vatandaşlarının ilgi gösterdiği belirtildi. Boğaz'ın iki yakasında tarihi eser olan 366 yalı bulunurken, toplam yalı sayısı ise 622. TÜM MANŞETLER