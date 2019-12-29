İşsize hem meslek hem maaş

Türkiye işsizlikle mücadeleyi sürdürürken bu konuda başlatılan teşvikler de devam ediyor. İŞKUR'un başlattığı programlar sayesinde milyonlarca işsiz işe kavuşuyor. Üstelik bu programlara katılanlara günlük para ödenirken, belli şartlarda kadın işsizlere 400 lira kreş parası da veriliyor. İŞKUR'un işsizlere yönelik uyguladığı programlardan birisi iş başı eğitim programları. Bu programlara müracaat eden işverenlerin talep ettiği işsizler kurumlara yönlendirilerek iş başında mesleki eğitim alıyor. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Bu programdan yararlanma şartları ise şöyle: Kuruma kayıtlı işsiz olmak 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası veya eşi olmamak, emekli olmamak Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak. İŞKUR'un işsizlere yönelik bir diğer programı ise mesleki eğitim kursları. İşbaşı eğitiminde günde 77,70 lira ödeniyor. Ayrıca annelere 400 lira da kreş desteği veriliyor.
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ekonomi@takvim.com.tr
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