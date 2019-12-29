Çiftçiye 425 milyon lira Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bazı tarımsal destekler kapsamında 425.4 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Pakdemirli, "Ödemeler, 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerimizin, Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak" dedi. Bakan Pakdemirli, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum için 100,1 milyon ödeneceğini aktardı.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bazı tarımsal destekler kapsamında 425.4 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Pakdemirli, "Ödemeler, 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerimizin, Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak" dedi. Bakan Pakdemirli, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum için 100,1 milyon ödeneceğini aktardı. TÜM MANŞETLER