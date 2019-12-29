AVM’lerde 160 milyar TL ciro Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi. Altaş, 2020 yılı sonu itibarıyla ortalama 445 AVM'ye ulaşılacağını söyledi.

A lışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi. Altaş, 2020 yılı sonu itibarıyla ortalama 445 AVM'ye ulaşılacağını söyledi. TÜM MANŞETLER