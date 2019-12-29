Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi. Altaş, 2020 yılı sonu itibarıyla ortalama 445 AVM'ye ulaşılacağını söyledi.
- Ekonomi
- 29.12.2019
- Gazete
AVM’lerde 160 milyar TL ciro
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi. Altaş, 2020 yılı sonu itibarıyla ortalama 445 AVM'ye ulaşılacağını söyledi.
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