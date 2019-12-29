Asgari ücrete tek rakam

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin aslında devletin değil, işveren ve işçinin anlaştığı, bir ücret seviyesi olduğunu bildirdi. Selçuk, şöyle konuştu: "İnşallah gelecek sene bu masada her iki taraf, kendi aralarında anlaşacaklar ve kendi aralarında anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız."
- Ekonomi
- 29.12.2019
- Gazete
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