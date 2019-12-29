Asgari ücrete tek rakam Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin aslında devletin değil, işveren ve işçinin anlaştığı, bir ücret seviyesi olduğunu bildirdi. Selçuk, şöyle konuştu: "İnşallah gelecek sene bu masada her iki taraf, kendi aralarında anlaşacaklar ve kendi aralarında anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız."

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin aslında devletin değil, işveren ve işçinin anlaştığı, bir ücret seviyesi olduğunu bildirdi. Selçuk, şöyle konuştu: "İnşallah gelecek sene bu masada her iki taraf, kendi aralarında anlaşacaklar ve kendi aralarında anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız." TÜM MANŞETLER