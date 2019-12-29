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2.9 milyar dolarlık adım

Merkez Bankası, finansal istikrarı desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti. Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

2.9 milyar dolarlık adım
Merkez Bankası, finansal istikrarı desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti. Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.9 milyar dolar tutarında likidite çekilecek.

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