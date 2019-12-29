Merkez Bankası, finansal istikrarı desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti. Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.9 milyar dolar tutarında likidite çekilecek.
- Ekonomi
- 29.12.2019
- Gazete
2.9 milyar dolarlık adım
Merkez Bankası, finansal istikrarı desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti. Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.
- TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır?
- 2020 AGİ ne kadar oldu?
- En yüksek mevduat faizi hangi bankada?
- Bir müjde daha! İlk tank o tarihte banttan inecek
- Faizde müjdeler peş peşe geliyor! İşte güncel oranlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.