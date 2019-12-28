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Sigortada primler değişti

Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, 1 Ocak'tan itibaren risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre; asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak.

Sigortada primler değişti
Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, 1 Ocak'tan itibaren risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre; asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak.

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