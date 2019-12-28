Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, 1 Ocak'tan itibaren risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre; asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak.
- Ekonomi
- 28.12.2019
- Gazete
Sigortada primler değişti
Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, 1 Ocak'tan itibaren risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre; asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak.
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