Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! 2020'de AGİ, işsizlik maaşı, GSS primi ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan 2020'ye yüzde 15.03 zamla girerken, yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirleniyor.
✖ TAZMİNATA ZAM: 1 Ocak itibariyle ihbar ve kıdem tazminatında taban tutar artacak. Örneğin; 10 yıl çalışan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı 2019'da 25 bin 584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29 bin 430 liraya çıkacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.
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