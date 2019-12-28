Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! 2020'de AGİ, işsizlik maaşı, GSS primi ne kadar olacak?

çalışan 2020'yeyüzde 15.03 zamlagirerken, yeni asgari ücretlebirlikte çalışma ve sosyalgüvenlikte birçok ödemekalemi yeniden belirleniyor.1 Ocak itibariyle ihbar ve kıdem tazminatında taban tutar artacak. Örneğin; 10 yıl çalışan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı 2019'da 25 bin 584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29 bin 430 liraya çıkacak. Böylece çalışandaha fazla para alacak.