Son Dakika Haberi: Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranlarını araştıran vatandaşlara müjdeli haber verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yaptığı açıklamada kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte güncel kredi faizleri ve konut faizlerinin ne zaman düşürüleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, YapıKredi, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları...

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