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  • 28.12.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 13:51

Bakan Albayrak açıkladı! Ziraat, ve Halkbank

: 28 Aralık 0,79 oldukça fazla merak ediliyor. Kritik gelişmeler de yaşanıyor. Bu bağlamda Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada; 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı. Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu , ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ne kadar? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.

0.79 kredi faiz müjdesi! Kredi faiz oranlarında indirim!

Son Dakika Haberi: Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranlarını araştıran vatandaşlara müjdeli haber verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yaptığı açıklamada kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte güncel kredi faizleri ve konut faizlerinin ne zaman düşürüleceği merak edilmeye başlandı. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, YapıKredi, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları...

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