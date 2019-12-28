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‘2020’de tekrar parlak günleri yakalayacağız’

Türkıye'nin ekonomide son 10 yılda büyük bir yol kat ettiğini belirten Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, inşaat sektörünün de yıllardır lokomotif sektör olarak büyümesini istikrarlı şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

‘2020’de tekrar parlak günleri yakalayacağız’
Türkıye'nin ekonomide son 10 yılda büyük bir yol kat ettiğini belirten Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, inşaat sektörünün de yıllardır lokomotif sektör olarak büyümesini istikrarlı şekilde sürdürdüğünü kaydetti. Çetinsaya, bu süreçte devletin devasa yatırımlarının bir bir hayata geçtiğini anlatarak, "Özel sektör de nitelikli projelere imza attı. İnanıyorum ki; ülkemiz yakın bir gelecekte hem bulunduğumuz coğrafyadaki üstünlüğünü artıracak hem de istikrarını sağlamlaştıracaktır" dedi. 2020'nin geride bıraktığımız yıla kıyasla çok daha aktif geçeceğini vurgulayan Çetinsaya, "Bu hareketlilik konut satışlarına yansıyacaktır. Sektörün 2020 ile birlikte gerek konut satışları gerekse yeni projelerin hayata geçirilmesiyle eski parlak günlerini yakalayacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

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