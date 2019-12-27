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  • 28.12.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:46

Sigaraya kaç TL yapılacak? yapıldı mı? İşte 5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları iddiası!

ın yaklaşmasıyla birlikte sigara fiyatlarına yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başladı. Geçen haftadan itibaren sigaraya zam geleceğine dair ortaya iddialar atılmasıyla birlikte "Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Bu kapsamda sigara fiyat listesi duyuruldu mu sorusu da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Peki, ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı?

Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. İddiaların ortaya atılmasıyla birlikte özellikle şu günlerde 2020 Ocak sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kısa bir süre önce sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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