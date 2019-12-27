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  • 27.12.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 12:45

ile 2020 yılı personel alım başvuru şartları açıklandı! İşte İŞKUR alım kadroları

ile 2020 yılı için personel alımı meydana getirecek. İŞKUR üzerinden personel ihtiyacını karşılamak için, farklı pozisyonlara alım yapılacağını belirtti. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden yapılacak ve müracaat süreci önümüzdeki hafta başlıyor. İlgili ilan İŞKUR üzerinde 2019 tarihinde yayımlanarak müracaat süreci başlayacak olup en geç 4 gün içerisinde, 03 Ocak 2020 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, hem de da kişinin mesleğine yada eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

Eti Maden İşletmeleri personel alımı yapacak!

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesine farklı bölgelerde olmak üzere 32 kişilik kadro ile alım yapacağını belirtti. Bu bağlamda, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) de 16 işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 16 olmak üzere toplam 32 sürekli işçi için alım yapılacak. İşte ilanın detayları ve şartlar. 1998 yılındaki yapılandırma ile Eti Holding A.Ş. ve Ocak 2004'teki yeni yapılandırma ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını alarak bor alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Detaylar takvim.com.tr'de

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