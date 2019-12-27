Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesine farklı bölgelerde olmak üzere 32 kişilik kadro ile alım yapacağını belirtti. Bu bağlamda, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) de 16 işçi ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 16 olmak üzere toplam 32 sürekli işçi için alım yapılacak. İşte ilanın detayları ve şartlar. 1998 yılındaki yapılandırma ile Eti Holding A.Ş. ve Ocak 2004'teki yeni yapılandırma ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını alarak bor alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ