Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.12.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:59

? 27 Aralık birincisi kim oldu?

kim kazandı? Sorusu oldukça merak ediliyor. TV 8 ekranlarında izlenen yarışma programında her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. 'de yemekteyiz bu hafta da tüm hızıyla ilerliyor. ’ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Programın sunuculuğunu ise Seda Sayan gerçekleştiriyor. En yüksek puanları alan isim birinci olacak ve ödülü kazanacak.Peki 27 Aralık 2019 ?

Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık birincisi kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta yine Yemekteyiz'de 5 isim bir biri ile yarışıyorlar. Haftanın birinci bütün yarışmacılarının yemeklerinin tadımı tamamlandıktan sonra belli olacak. Birinci olacak isim heyecanla bekleniyor. Peki 27 Aralık Yemekteyiz birincisi kim oldu? Pazartesi günü başlayan yarışma Cuma günü puanlamanın yapılması ve birincinin seçilmesiyle sonlanıyor. Saat 16.00'da başlayan program bütün heyecanıyla izleyicilerin bütün ilgisini üzerine topluyor. Özellikle ev hanımlarının oldukça ilgisini çeken program yemekteyiz izle seçenekleriyle canlı yayın olarak internet üzerinden de izleyicilere sunuluyor.

DETAYLAR İÇİN DİĞER SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık birincisi kim oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri