Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta yine Yemekteyiz'de 5 isim bir biri ile yarışıyorlar. Haftanın birinci bütün yarışmacılarının yemeklerinin tadımı tamamlandıktan sonra belli olacak. Birinci olacak isim heyecanla bekleniyor. Peki 27 Aralık Yemekteyiz birincisi kim oldu? Pazartesi günü başlayan yarışma Cuma günü puanlamanın yapılması ve birincinin seçilmesiyle sonlanıyor. Saat 16.00'da başlayan program bütün heyecanıyla izleyicilerin bütün ilgisini üzerine topluyor. Özellikle ev hanımlarının oldukça ilgisini çeken program yemekteyiz izle seçenekleriyle canlı yayın olarak internet üzerinden de izleyicilere sunuluyor.

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