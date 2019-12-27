0.79 konut kredi faiz indirim son dakika müjdesi geldi. Uzun süredir beklenen konut kredisi müjdesi sonunda geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranının yüzde 0.99 seviyesinden yüzde 0.79 seviyesine çekileceğini duyurdu. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Ziraat Bankası tüketici kredisinde %1,17 faiz oranı uyguluyor. 60 ay vade seçeneği sunulan kredide en fazla 5.000.000 TL kredi kullanılabiliyor.

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