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  • 27.12.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 13:09

0.79 kredi indirim müjdesi geldi! , ve Vakıfbank...

Konut kredisi indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu ları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor" dedi. 3 kamu bankasında da ihtiyaç kredisi faiz oranı en düşük yüzde 1.05 seviyesine indirildi. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı özel bankalarda yüzde 0.95 seviyesinden başlayan oranlarla uygulanırken söz konusu oranın kredi notuna göre belirlenmesi nedeni ile öne çıkıyor.  Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren Ziraat Bankası, ve Vakıfbank güncel faiz oranları ve vade seçenekleri takvim.com.tr'de haberimizde yer alıyor.

0.79 konut kredi faiz indirim son dakika müjdesi!

0.79 konut kredi faiz indirim son dakika müjdesi geldi. Uzun süredir beklenen konut kredisi müjdesi sonunda geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranının yüzde 0.99 seviyesinden yüzde 0.79 seviyesine çekileceğini duyurdu. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Ziraat Bankası tüketici kredisinde %1,17 faiz oranı uyguluyor. 60 ay vade seçeneği sunulan kredide en fazla 5.000.000 TL kredi kullanılabiliyor.

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