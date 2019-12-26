Son Dakika Haberleri: Asgari ücret zammı net-brüt kaç para oldu? Sorusuyla ilgili son dakika açıklamaları oldukça merak ediliyor. Asgari ücret 2020 zammı son toplantının ardından belli olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını bildirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söylemişti. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama yapılmıştı, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını belirtmişlerdi. Peki asgari ücret zammı net-brüt kaç para olacak? 26 Aralık asgari ücret zammı kaç lira? Detaylar takvim.com.tr'de

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