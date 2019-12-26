Son dakika: 2020 AGİ zammına ilişkin bir çok tahmin yürütüldü, bugün saat 14.00'da asgari ücretle birlikte AGİ tablosu da ortaya çıkacak. Eğer zam yüzde 12 olursa en düşük AGİ ödemesi 220 liraya çıkacak. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL'ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL'ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL'ye yükselecek. Yüzde 12 zam olursa İşsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 26.05 artarsa işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak.

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