Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.12.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 14:42

: 2020 mı ne kadar oldu? maaşı ve haberimizde

: toplantısı şu sıralarda başladı. Bu bağlamda asgari ücret mı birazdan belli olacak. Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini () de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa AGİ 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak. Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. Peki maaşı ve ne olacak?

İşsizlik maaşı ve AGİ ödeme tablosu haberimizde

Son dakika: 2020 AGİ zammına ilişkin bir çok tahmin yürütüldü, bugün saat 14.00'da asgari ücretle birlikte AGİ tablosu da ortaya çıkacak. Eğer zam yüzde 12 olursa en düşük AGİ ödemesi 220 liraya çıkacak. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL'ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL'ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL'ye yükselecek. Yüzde 12 zam olursa İşsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 26.05 artarsa işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: AGİ 2020 zammı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ve AGİ ödeme tablosu haberimizde
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri