Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali olmayan sigortalılar, ödedikleri parayı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) toplu olarak geri alabilirler. Nasıl mı? İşte ayrıntılar. Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar iade edilmiyor. Toplu para alanlar da emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez 'ihya' sistemi devreye giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartlara uygunluk gösterenler toplu ödeme halinde emeklilik prim ödemelerini iade alıyor. Peki nedir bu şartlar? SGK para iadesi nasıl sorgulanır? SGK'dan toplu para almak için yaş şartı var mı?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ