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  • 26.12.2019 13:47
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 13:51

'dan toplu nasıl alınır? İşte şartlar

Çalışanların emekli olabilmesi için belli gün sayısında prim ödemeleri gerek. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıklarından dolayı gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor. yapılırken çalışanın doğum ya da askerlik borçlanması bu hesaplamanın dışında tutulur. Yani bu dönemler için ödeme yapmaz. SGK 4A'lı çalışanlarda sadece belli dönemlerin geri ödemesini yapar. Peki ? haberimizde

Toplu para iadesi yapılacak! İşte başvuru şartları

Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali olmayan sigortalılar, ödedikleri parayı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) toplu olarak geri alabilirler. Nasıl mı? İşte ayrıntılar. Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar iade edilmiyor. Toplu para alanlar da emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez 'ihya' sistemi devreye giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartlara uygunluk gösterenler toplu ödeme halinde emeklilik prim ödemelerini iade alıyor. Peki nedir bu şartlar? SGK para iadesi nasıl sorgulanır? SGK'dan toplu para almak için yaş şartı var mı?

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