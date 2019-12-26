Konut kredisi düştü mü? Sorusu kredi kullanarak ev, araba ve ihtiyaç kredisi aracılığıyla nakit ihtiyacını gidermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bankaların konut, taşıt ve bireysel kredisi faiz oranları hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. 26 Aralık TEB, İş Bankası, HSBC, Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Banka faiz oranları 2019 ile şimdi kredi çekmenin mantıklı olduğunu düşünen okurlarımız için bankaların güncel faiz oranlarını bir araya getirdik. Detaylar takvim.com.tr'de

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