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  • 26.12.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 16:54

ten 15 bin TL müjdesi! nedir? Nasıl alınır? Hibe kredi nedir?

Girişimci kadınlar, yle desteklenerek, kendi işinin sahibi yapılıyor. Aile Bakanlığı, iş kurmak isteyen kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi sağlıyor. Kredi için 2 yıl geri ödeme istenmiyor. Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. in girişimcilere ve yatırımcılara sağladığı desteğinin ardından hibe almak isteyenler tarafından hibe kelimesi araştırılan kelimeler arasına girdi. Peki hibe nedir? Nasıl alınır? Devlet desteği nasıl alınır? Hibe kredi nedir? İşte hibeye dair tüm merak edilenler...

Devletten 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi!

Devlet, dar gelirli girişimcilere, faizsiz 15 bin liraya varan kredi veriyor ve 2 yıl geri ödeme istemiyor. İş fikrine göre para hibe de edilebiliyor. Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl, 6 eşit taksitler halinde ödeyecek. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerlerinde en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.

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