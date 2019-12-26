Devlet, dar gelirli girişimcilere, faizsiz 15 bin liraya varan kredi veriyor ve 2 yıl geri ödeme istemiyor. İş fikrine göre para hibe de edilebiliyor. Destek kapsamında, kırsal alanda meyvecilik projelerinde kredi geri ödemesi 11 yıl olarak belirlendi. Meyvecilik projeleri için destek alan bir kişi, borcunu ilk 5 yıl ödemesiz, sonraki 6 yıl, 6 eşit taksitler halinde ödeyecek. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerlerinde en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.

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