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  • 26.12.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 17:59

zammının işverene maliyeti nedir? Asgari ücret brüt ve net kaç TL oldu? İşte asgari ücret zammı son haber

zammı son dakika açıklaması geldi. Bu bağlamda işverenler kendilerine çıkacak olan maliyetleri merak ediyor. Heyecanla beklenen asgari ücret 2020 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir. Peki asgari ücret zammının işverene maliyeti ne oldu?

Asgari ücret zammının işverene maliyeti nedir?

2020 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2324,70 TL, günlük brüt 98,10TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

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